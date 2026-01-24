اعتقل الجيش الإسرائيلي، فجر السبت، 9 فلسطينيين، خلال حملة مداهمات نفذها في بلدتي بيت أمر بالخليل جنوبي الضفة الغربية، وكفر قدوم بقلقيلية شمالي الضفة.

وفي بيت أمّر، أفادت مصادر محلية للأناضول بأن قوات إسرائيلية اعتقلت فلسطينيًّا و3 من أبنائه، بعد مداهمة منزله، ونقلتهم إلى معسكر إسرائيلي داخل مستوطنة "كرمي تسور" المقامة جنوبي البلدة.

وفي كفر قدوم، اعتقل الجيش 5 فلسطينيين، بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها، وفق ذات المصادر.

وبينت المصادر، أن آليات إسرائيلية اقتحمت البلدة، وداهمت القوات عدة منازل وشرعت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، قبل اعتقال 5 شبان والانسحاب من البلدة.

​​​​​​​ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، والتي استمرت عامين، كثفت إسرائيل، عبر جيشها ومستوطنيها، اعتداءاتها في الضفة الغربية، بما يشمل القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، في مسار يحذر الفلسطينيون من أنه يهدف إلى فرض وقائع تمهد لضم الضفة الغربية.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد ما لا يقل عن 1108 فلسطينيين، وإصابة نحو 11 ألفا آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألف فلسطيني، وفق معطيات رسمية فلسطينية.