أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن حاملة الطائرات لينكولن و3 مدمرات مرافقة وصلت الجمعة المحيط الهندي، في طريقها إلى منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية في خليج عمان، في ظل التهديد الأمريكي لإيران.

وذكرت صحيفة "سي بي إس" نقلا عن مسئولين في وزارة الدفاع، إن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" ومدمرات مرافقة وصلت المحيط الهندي، الجمعة.

ورجّح مسئولو الدفاع أن تصل حاملة الطائرات الشرق الأوسط في الأيام القليلة المقبلة.

بدورها، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسئول في البحرية الأمريكية قوله، إن حاملة الطائرات والمدمرات المرافقة لها غادرت بحر الصين الجنوبي واتجهوا جنوبا هذا الأسبوع.

وأضاف أن المجموعة القتالية وصلت المحيط الهندي، الجمعة، وعند وصولها إلى المنطقة، ستنضمّ إلى 3 سفن قتال ساحلية كانت راسية في ميناء بالبحرين يوم الجمعة، إضافة إلى مدمّرتين أخريين تابعتين للبحرية الأمريكية كانتا تبحران في الخليج العربي.

والخميس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين في طريق عودته إلى الولايات المتحدة بعد لقائه قادة من حول العالم في دافوس بسويسرا: "لدينا عدد كبير من السفن التي تتحرك في ذلك الاتجاه، تحسبا لأي طارئ.. لا أرغب في حدوث أي شيء، لكننا نراقبهم عن كثب".

وتتصاعد ضغوط من الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل على طهران منذ انطلاق المظاهرات الشعبية في إيران احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

واندلعت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر 2025 على خلفية تدهور قيمة العملة المحلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وانطلقت من طهران قبل أن تمتد إلى مدن عدة، واستمرت أكثر من أسبوعين.

ووفق وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا"، الجمعة، وصلت حصيلة ضحايا الاحتجاجات في إيران إلى 5002 قتيل، بينهم 201 عنصر أمن.

وكان ترامب هدد بعمل عسكري إذا نفذت إيران عمليات إعدام جماعية للسجناء أو قتلت متظاهرين سلميين، لكنه تراجع مؤخرا، مدعيا ​​أن إيران أوقفت إعدام 800 معتقل.