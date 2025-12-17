في خطوة لافتة تحمل أبعادًا إنسانية تتجاوز حدود المستطيل الأخضر، وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» خلال اجتماعه الأخير، الذي شهد حضور كبار القادة والمسؤولين الفيدراليين من مختلف أنحاء العالم، على تخصيص دعم مالي موجه إلى قطاع غزة، في محاولة لتقديم المساعدة لمنطقة تعاني أوضاعًا إنسانية بالغة الصعوبة خلال هذه المرحلة العصيبة.

دعم إنساني لغزة من الفيفا

وجاء هذا القرار في إطار توجه أوسع داخل أروقة الفيفا يهدف إلى تعزيز الدور المجتمعي والإنساني للاتحاد الدولي، وعدم الاكتفاء بدوره الرياضي فقط، خاصة في ظل الأزمات والصراعات المسلحة التي تلقي بظلالها الثقيلة على العديد من المناطق حول العالم.

ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها محاولة لإعادة توجيه جزء من العائدات المالية الضخمة التي تحققها كرة القدم العالمية نحو دعم المجتمعات المتضررة.

ويعاني سكان قطاع غزة منذ فترة طويلة من نقص حاد في الموارد الأساسية، إلى جانب ظروف معيشية صعبة تفاقمت بسبب استمرار الأوضاع غير المستقرة. وفي هذا السياق، يأتي دعم الفيفا كرسالة تضامن إنساني، تهدف إلى الإسهام في تخفيف حدة المعاناة، ولو بشكل جزئي، عبر برامج دعم ومساعدات يتم توجيهها من خلال القنوات المعتمدة.

تأييد واسع من الفيفا

وأكدت مصادر مطلعة أن هذا القرار حظي بتأييد واسع داخل مجلس الفيفا، حيث شدد عدد من الأعضاء على أهمية أن تكون كرة القدم أداة للتقارب بين الشعوب، ومنصة لنشر القيم الإنسانية، وليس مجرد لعبة أو صناعة تدر أرباحًا هائلة.

كما أشاروا إلى أن الفيفا، بوصفه مؤسسة عالمية، يتحمل مسؤولية أخلاقية تجاه المجتمعات التي تعاني من ويلات الحروب والنزاعات.

ويأتي تخصيص هذا المبلغ ضمن سياسة أشمل يتبناها الاتحاد الدولي، تقوم على إعادة استثمار جزء من الإيرادات الناتجة عن البطولات الكبرى وحقوق البث والرعاية، في مشاريع تنموية وإنسانية، خصوصًا في المناطق التي تضررت بنيتها التحتية الرياضية والاجتماعية بسبب الصراعات.

فتح الباب أمام مبادرات مشابهة

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة، رغم رمزيتها، قد تفتح الباب أمام مبادرات مشابهة مستقبلًا، سواء لدعم غزة أو غيرها من المناطق المتأثرة بالنزاعات حول العالم، ما يعزز صورة الفيفا كمؤسسة عالمية تسعى إلى إحداث تأثير إيجابي خارج حدود الملاعب.

وفي ظل الانتقادات التي تواجهها المؤسسات الرياضية الكبرى أحيانًا بشأن تركيزها على الجانب الربحي، يمثل هذا القرار محاولة لإعادة التوازن بين البعد الاقتصادي والدور الإنساني، مؤكدًا أن كرة القدم قادرة، في لحظات الأزمات، على لعب دور يتجاوز المنافسة والألقاب، ليصل إلى دعم الإنسان في أصعب الظروف.