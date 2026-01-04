صحة غزة: ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 71 ألفا و386 شهيدا

• و171 ألفا و264 مصابا منذ أكتوبر 2023، وفق بيان للوزارة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 إلى "71 ألفا و386 شهيدا، و171 ألفا و264 مصابا".

وقالت الوزارة في بيان إحصائي، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الماضية "3 شهداء جُدد، بينهم واحد توفي جراء انهيار مبنى (متضرر من قصف إسرائيلي سابق) في مدينة خان يونس، إضافة إلى 13 إصابة جديدة".

ولم يكشف البيان عن ملابسات استشهاد الفلسطينيَين الآخرين ووقوع الإصابات، إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر الماضي، بتنفيذ عمليات قصف وإطلاق نيران وتوغل في مناطق انسحب منها بموجب الاتفاق.

وأفادت وزارة الصحة بأن إسرائيل قتلت ضمن خروقاتها لاتفاق وقف النار منذ 11 أكتوبر الماضي 420 فلسطينيا، وأصابت ألفا و184 آخرين.

وإلى جانب الضحايا، خلفت الإبادة التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، واستمرت عامين، دمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.