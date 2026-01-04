 ترامب: ديلسي رودريجيز أدت اليمين الدستورية رئيسة مؤقتة لفنزويلا - بوابة الشروق
الأحد 4 يناير 2026 10:52 ص القاهرة
ترامب: ديلسي رودريجيز أدت اليمين الدستورية رئيسة مؤقتة لفنزويلا

كاراكاس - (د ب أ)
نشر في: الأحد 4 يناير 2026 - 10:30 ص | آخر تحديث: الأحد 4 يناير 2026 - 10:30 ص

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ديلسي رودريجيز أدت اليمين الدستورية رئيسة مؤقتة لفنزويلا وأنها ستتعاون مع واشنطن.

وفي مؤتمر صحفي عقد أمس السبت، أعلن ترامب عن أداء رودريجيز اليمين الدستورية ورسم صورة لشريكة مطيعة ومستعدة "لإعادة عظمة فنزويلا" ملمحا إلى أن واشنطن قادرة على إدارة البلاد فعليا وأضاف ترامب "إنها مستعدة أساسا لفعل ما نعتقد أنه ضروري"،حسب صحيفة فنزويلا تايمز اليوم الأحد.

لكن الواقع بدد هذه الرواية بعد أقل من ساعتين حيث وصفت رودريجيز الولايات المتحدة بأنها غازية وغير شرعية وتعهدت بأن فنزويلا ستقاوم أي تدخل أجنبي وقالت "نحن مصممون على أن نكون أحرارا. ما يرتكب بحق فنزويلا عمل وحشي".

