جددت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" الأربعاء، دعوتها لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فورا، في ظل تداعيات الظروف الجوية القاسية.

وقالت الوكالة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "تُفاقم الأحوال الجوية القاسية الظروف المعيشية المتردية أصلا لآلاف الناس الذين يعيشون في خيام أو مساكن متضررة".

وأضافت: "بينما الأونروا تواصل دعم العائلات النازحة، تواصل السلطات الإسرائيلية منذ أشهر منع الأونروا من إدخال المساعدات بشكل مباشر إلى غزة".

و"تفيد التقارير بوقوع وفيات نتيجة انهيار مبانٍ متضررة حيث كانت العائلات تأوي، كما أفادت التقارير بوفاة أطفال جراء البرد القارس"، بحسب الوكالة.

وشددت على أنه يجب وضع حد لهذا الوضع، عبر السماح فورا بدخول المساعدات "على نطاق واسع".

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، وتمنع دخول البيوت الجاهزة (الكرفانات) لإيواء النازحين الذين دمرت منازلهم منذ أن بدأت حرب الإبادة.

وجراء منخفض "بيرون" الجوي الذي ضرب غزة منذ الأربعاء، لقي 14 فلسطينيا مصرعهم، بينهم نساء وأطفال، منهم 3 أطفال قضوا نتيجة البرد وتداعيات المنخفض، بحسب وزارة الصحة بالقطاع.

كما تسبب هطول الأمطار الغزيرة في انهيار 16 مبنى متضررا أصلا من القصف الإسرائيلي

ومنذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي عاد عدد من الفلسطينيين للسكن في منازلهم المقصوفة أو على أنقاضها لعدم توفر بدائل مناسبة.

وليلة الخميس/الجمعة عاش مئات آلاف النازحين أوقاتا صعبة داخل خيام مهترئة؛ جراء تأثير المنخفض، إذ أغرقت مياه الأمطار وجرفت السيول واقتلعت الرياح أكثر من 27 ألف خيمة، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وتعيش نحو 250 ألف أسرة في مخيمات النزوح بغزة، وتواجه البرد والسيول داخل خيام مهترئة، بحسب الدفاع المدني.

وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة منذ 8 أكتوبر 2023 أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن دمار مادي ضخم.