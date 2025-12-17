خالد أبو بكر عن وفاة 14 شابًا بهجرة غير شرعية: هناك عصابة تستغل الشباب وأهاليهم

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن 14 شابًا مصريًا لقوا حتفهم نتيجة محاولة للهجرة إلى أوروبا عن طريق أحد الدول المجاورة، لافتًا إلى أن هذا الأمر في غاية الخطورة.

وأضاف «أبو بكر» خلال حديثه عبر برنامجه على قناة النهار، اليوم الثلاثاء، أن المركب لم تخرج من مصر، وأن مصر لم يعد بها مراكب غير شرعية إطلاقًا، لكن هناك عصابة في مصر تستغل الشباب وأهاليهم، موضحًا: «أنا وأنتم والناس اللي في القرى اللي ولادهم بيسافروا عارفين كويس إن فيه عصابة بتعمل الحكاية دي».

وتابع أن سواحل مصر أصبحت مغلقة، ما جعل البعض يلجأ إلى الخروج عن طريق سواحل دول مجاورة قد تكون الناحية الأمنية فيها غير مستقرة، مضيفًا: «العصابة تحاول أن توهم الشاب الصغير أو والده البسيط بحياة كبيرة، والنتيجة أن 14 شابًا خسروا حياتهم».

وأكد أن النيابة العامة تقوم بإجراء التحقيقات اللازمة، مشددًا على أن هذه القضية تعكس ثقافة منتشرة في بعض القرى المصرية، حيث يرغب عدد من الأهالي في إرسال أبنائهم للهجرة بعد رؤية آخرين سافروا بطريقة غير قانونية وبدأوا في الحصول على أوراق لاحقًا.

وأردف: «بالتأكيد هناك من حاول إقناع الشباب بهذه الهجرة.. والمغامرة لا تساوي حياة الابن» موضحًا: «نتحدث عن من سيخرجون مخالفين للقانون من دول غير مستقرة، ويذهبون إلى دول أخرى في قارب مجهول عوامل السلامة فيه».

وأكد على أن الاتحاد الأوروبي أشاد في تقاريره بنجاح مصر في الحد من الهجرة غير الشرعية، وشدد على أن الموضوع ثقافة يجب مواجهتها لتفادي مثل هذه الحوادث مستقبلاً.



وكانت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ذكرت في بيان رسمي لها اليوم الثلاثاء، أن الوزراة تتابع حادث غرق مركب هجرة غير شرعية توجه من إحدى الدول المجاورة إلى اليونان في 7 ديسمبر 2025، كان على متنه 34 من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة، بينهم 14 مواطنًا مصريًا لاقوا حتفهم.