بيراميدز يختتم تدريباته لمواجهة الجيش الملكي بدوري الأبطال

اختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته اليوم في العاصمة المغربية الرباط، استعدادًا لمواجهة الجيش الملكي المغربي ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز، وصيف بطل قارة أفريقيا، ضيفًا على الجيش الملكي في الثانية عشرة من فجر السبت المقبل، على الملعب الأولمبي بالرباط، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري الأبطال.

وأُقيم المران على الملعب الأولمبي في الرباط، الذي يستضيف المباراة المهمة، واستمر لمدة ساعة واحدة طبقًا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، وجاء قويًا وشهد تنافسًا بين اللاعبين لحجز مكان في التشكيل الأساسي خلال اللقاء المرتقب.