 ترامب يوقع قرارا يقيد دخول مواطني 20 دولة من بينها دول عربية - بوابة الشروق
الأربعاء 17 ديسمبر 2025 12:21 ص القاهرة
ترامب يوقع قرارا يقيد دخول مواطني 20 دولة من بينها دول عربية

وكالات
نشر في: الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 - 10:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 - 10:30 م

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلاناً يقيد ويحد من دخول الأجانب لحماية أمن الولايات المتحدة.

وأوضح البيت الأبيض أن الإعلان يضيف قيودا كاملة على دخول مواطنين من خمس دول جديدة وهي بوركينا فاسو، ومالي، والنيجر، وجنوب السودان، وسوريا، بالإضافة إلى الأفراد الحاملين لوثائق سفر صادرة عن السلطات الفلسطينية، بحسب شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية.

كما يفرض الإعلان يفرض قيودا كاملة على دخول مواطنين من دولتين كانتا تخضعان سابقا لقيود جزئية وهما لاوس وسيراليون.

ويرفع الإعلان الحظر المفروض على تأشيرات غير المهاجرين، مع الإبقاء على تعليق دخول المواطنين التركمان كمهاجرين
كما يفرض الإعلان قيودا جزئية على دخول 15 دولة إضافية: أنجولا، وأنتيغوا وبربودا، وبنين، وساحل العاج، ودومينيكا، والغابون، وغامبيا، وملاوي، وموريتانيا، ونيجيريا، والسنغال، وتنزانيا، وتونغا، وزامبيا، وزيمبابوي.

