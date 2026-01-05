 ستارمر يعلن مساندته للدنمارك وسط تهديدات ترامب بضم جرينلاند - بوابة الشروق
الإثنين 5 يناير 2026 6:33 م القاهرة
ستارمر يعلن مساندته للدنمارك وسط تهديدات ترامب بضم جرينلاند

لندن - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 5 يناير 2026 - 4:41 م | آخر تحديث: الإثنين 5 يناير 2026 - 4:41 م

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه "يساند" الدنمارك بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضم جرينلاند.

وأضاف رئيس الوزراء أن نظيرته الدنماركية ميته فريدريكسن كانت "محقة" في رفض أي مطالبات بجرينلاند من جانب الرئيس الأمريكي، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

ويأتي إعلان ستارمر التضامن مع الدنمارك الحليف بالناتو فيما أشار الرئيس الأمريكي مطلع الأسبوع ان فنزويلا قد لا تكون آخر دولة معرضة للتدخل الأمريكي بعدما داهمت إدارته كاراكاس وألقت القبض على الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال ترامب لمجلة أتلانتك عقب العملية في فنزويلا "بالطبع نريد جرينلاند".

وردت رئيسة وزراء الدنمارك ببيان أن "الولايات المتحدة ليس لها الحق في ضم أي من الدول الثلاثة التي تنضوي تحت لواء مملكة الدنمارك" والتي تعد جرينلاند واحدة منها.

وعندما سئل خلال اجتماع لأحد المراكز في بيرشير بشأن لهجة فريدريكسن القوية، قال ستارمر لسكاي نيوز "حسنا أنا أساندها وهي محقة بشأن مستقبل جرينلاند".

