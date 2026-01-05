الرئيس الكولومبي يتعهد بـ حمل السلاح مجددا في مواجهة تهديدات ترامب

تعهد الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، اليوم الاثنين، بحمل السلاح في مواجهة تهديدات نظيره الأمريكي دونالد ترامب، الذي اعتقل زعيم فنزويلا المجاورة في ضربة عسكرية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبحسب ما نشرته وكالة «فرانس برس»، قال الرئيس الكولومبي في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «أقسمت ألا ألمس سلاحاً مرة أخرى... لكن من أجل الوطن سأحمل السلاح مرة أخرى».

وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد، بشن عمل عسكري جديد ضد الحكومة ‍الكولومبية، وقال للصحفيين إن مثل هذه العملية «تبدو جيدة بالنسبة لي».

وصرّح ترامب على متن طائرة الرئاسة: «كولومبيا مريضة جدا أيضا، ويديرها رجل مريض يحب صنع الكوكايين وبيعه للولايات المتحدة، ولن يستمر في ‍ذلك طويلا»، في إشارة واضحة إلى الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو.

وردًا على سؤال مباشر حول ما إذا ‌كانت الولايات المتحدة ستنفذ عملية عسكرية ضد هذا ‍البلد، أجاب ترامب: «يبدو الأمر جيدا بالنسبة لي».

وصرّح الرئيس الأمريكي في وقت سابق، بأن عملية في كولومبيا مماثلة لتلك التي نُفذت في فنزويلا تبدو «فكرة جيدة»، متّهما بيترو بتهريب المخدرات إلى بلاده ومحذرًا من أن الأخير «لن يستمر في منصبه لفترة طويلة».

ومنذ بداية ولاية ترامب الثانية، يتواجه الرئيسان بشكل منتظم بشأن قضايا مثل التعريفات الجمركية وسياسة الهجرة.

وجاءت هذه التعليقات بعد أن ألقت واشنطن القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس ‍مادورو، في هجوم جريء، ونقلته إلى ‌نيويورك لمواجهة اتهامات بتهريب المخدرات