السيد البدوي يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة الوفد: لم أدخل بيت الأمة منذ 8 سنوات إلا مرتين

قال الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد الأسبق، إنه لم يدخل مقر الحزب منذ ثماني سنوات، سوى مرتين فقط خلال تلك الفترة.

ووصل الدكتور السيد البدوي، منذ قليل، إلى مقر حزب الوفد للتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات رئاسة الحزب، وسط حضور أنصاره ومؤيديه، الذين انتظروا وصوله منذ الساعة الحادية عشرة صباحًا.

وكان في استقباله النائب ياسر الهضيبي، السكرتير العام لحزب الوفد، الذي أكد أن الزعيم الراحل سعد زغلول لم يخطئ حين راهن على مستقبل الوفد.

وأضاف الهضيبي أن دولًا وأحزابًا زالت عبر التاريخ، بينما ظل حزب الوفد «بيت الأمة»، واصفًا السيد البدوي بـ«كبير العائلة الوفدية».