يتميز فصل الشتاء بقلة تنوع الفواكه مقارنة بفصل الصيف، غير أن ثمار الشتاء، رغم محدوديتها وسيطرة الخضروات عليها، تحمل فوائد صحية واقية من الأمراض، وتلبي احتياج الجسم لتقوية المناعة خلال موسم البرودة مع الاستمتاع بأطعمة مميزة؛ إذ تدخل الخضروات الشتوية في كثير من الأكلات المصرية بين أطباق المحشي وصواني البطاطا.

وتستعرض "الشروق" أبرز الثمار الشتوية التي تتوافر طازجة خلال موسمها في مصر، مع أشهر فوائدها الصحية، وذلك نقلاً عن صحيفة "الجارديان" ومدونة جامعة "براون" الأمريكية، وموقعي "هيلث لاين" و"هيلث كليفلاند".

الفراولة.. مذاق حلو وقدرة على مقاومة الالتهابات

تعد الفراولة من أكثر الفواكه الشتوية حلاوة في مصر، ورغم مذاقها السكري، فإنها منخفضة المحتوى من السكريات والدهون، ما يجعلها مناسبة لتفادي زيادة الوزن. أما فوائدها الصحية، فتتميز الفراولة باحتوائها على "الأنثوسيانين" المسئول عن لونها الأحمر، وهو مضاد أكسدة يساعد الجسم على التخلص من الجزيئات الحرة المسببة للزهايمر وبعض الأمراض المزمنة على المدى البعيد. إلى جانب ذلك، تحتوي الفراولة على نسبة جيدة من فيتامين "سي" الداعم للمناعة، والبوتاسيوم المنظم لضغط الدم.

البرتقال واليوسفي.. رائحة منعشة ومخزن فيتامينات

تنتشر أمراض الجهاز التنفسي خلال فصل الشتاء نتيجة ضعف المناعة، لكن تزامن الموسم مع وفرة البرتقال واليوسفي يمثل ميزة مهمة، لكونهما مصدرين أساسيين لفيتامين "سي" المعزز للمناعة، إضافة إلى دوره في حماية البشرة من التجاعيد والمساهمة في بناء خلايا الجسم، فضلاً عن زيادة امتصاص الحديد والاستفادة منه.

ولا تقتصر فوائد البرتقال على الفيتامين والنكهة العطرية، إذ يحتوي على "الكاروتين" الذي يمنحه لونه المميز، ويسهم في زيادة فيتامين "A" المفيد لتحسين الإبصار، كما يساعد الكاروتين على دعم التركيز.

الكرنب.. وجبة محشي تعزز العظام والمناعة

يحتل الكرنب مكانة بارزة في أطباق المحشي المصرية، إلى جانب فوائده الصحية المتعددة المناسبة لفصل الشتاء، إذ يساعد على تقوية العظام والوقاية من هشاشتها بفضل احتوائه على فيتامين "K"، كما يعزز مناعة الجسم لاحتوائه على العديد من مضادات الأكسدة التي تقي أيضاً من أمراض القلب. ويسهم الكرنب في ضبط ضغط الدم من خلال توفير البوتاسيوم الذي يساعد الجسم على التخلص من الصوديوم المسبب لارتفاع الضغط.

البطاطا.. مصدر للدفء وفوائد غذائية



توفر البطاطا إحساساً بالدفء في الليالي الباردة ومذاقاً حلواً يمنح الشعور بالشبع، غير أن فوائدها الصحية متعددة، إذ تحتوي على مخزون من العناصر المفيدة، أبرزها النحاس، حيث تغطي 39% من الاحتياج اليومي للإنسان، وهو معدن يدعم التركيز ويحافظ على صحة البشرة. كما تحتوي البطاطا على مادة "الياربين" البيضاء بداخلها، التي تنشط عضلات الجهاز الهضمي وتحسن عملية الهضم، في حين تعمل الألياف والنشا الموجودان بها على منع الارتفاعات المفاجئة في مستوى السكر بالدم بعد تناول الطعام.

البازلاء.. دعم للمناعة وبناء العضلات

تظهر البازلاء في معظم أطباق حساء الخضروات، ورغم أن مذاقها لا يفضله كثير من الأطفال، فإن فوائدها الصحية تجعلها غذاءً أساسياً، لاحتوائها على نسبة مرتفعة من البروتين سهل الهضم، بما يضمن الاستفادة القصوى منه. كما تسهم في حماية البشرة وصحة الإبصار لاحتوائها على "الكاروتينات" المفيدة. إضافة إلى ذلك، يساعد البروتين والألياف في البازلاء على تقليل الشهية والحفاظ على الإحساس بالامتلاء لفترة أطول.

وتشترك البازلاء مع باقي ثمار الشتاء في دورها بتقوية المناعة، لاحتوائها على مضادات الأكسدة التي تحمي من أمراض القلب، بينما يساعد البروتين الموجود بها على بناء الأنسجة ودعم وظائف فيتامين "سي" الضروري لمناعة الجسم

البروكلي.. حليف المناعة ومقاوم السكري والكوليسترول

لا يتمتع البروكلي بحضور عميق في التراث الغذائي المصري، إلا أن زراعته تشهد توسعاً ملحوظاً جعله من أبرز صادرات الخضروات المصرية، خاصة إلى بريطانيا. ويعد البروكلي من أغنى المصادر بفيتامين "سي" المعزز للمناعة، إذ يوفر نصف الاحتياج اليومي للإنسان، كما يحتوي على معادن ضرورية لتقوية العظام والأسنان، مثل البوتاسيوم والفسفور وفيتامين "K".

ويساعد البروكلي في مقاومة مرض السكري عبر زيادة حساسية الإنسولين، كما يسهم في علاج الكوليسترول من خلال رفع مستويات النوع المفيد وخفض الضار بالمقابل. ولا تتوقف فوائده عند الأمراض المزمنة، إذ يحتوي كسائر ثمار الشتاء على مخزون من مضادات الأكسدة التي تقلل من مشاكل القلب واحتمالات الإصابة بالزهايمر.

وتمتلك مصر أنواعاً أخرى من الثمار الشتوية المفيدة مثل الجزر والقرنبيط والسبانخ، وتقدم هذه الخضروات فوائد صحية داعمة للمناعة وبناء الجسم، مشابهة للفوائد السابقة.