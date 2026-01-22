سوق الأسهم الأمريكية تنتعش بعدما ألغى ترامب الرسوم الجمركية المتعلقة بجرينلاند

شهدت سوق الأسهم الأمريكية انتعاشا، اليوم الأربعاء، بعدما أعلن ترامب أنه توصل إلى إطار اتفاق بشأن جزيرة جرينلاند، التي طالما رغب في ضمها، وأنه لن يفرض الرسوم الجمركية التي كان هدد بفرضها على عدة دول أوروبية.

وساهم انخفاض حدة التوترات في تعافي مؤشر ستاندرد آند بورز 500 من أكثر من نصف خسائره الحادة البالغة 1ر2% التي تكبدها أمس الثلاثاء، واقترابه من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله في وقت سابق من يناير الجاري.

وقفز مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 588 نقطة، أي بنسبة 2ر1%، كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2ر1 %.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة في سوق السندات، كما تلقت بعض الدعم من استقرار عوائد السندات الحكومية في اليابان.

وأعلن ترامب أنه بصدد إلغاء تهديده بفرض رسوم جمركية على عدة دول أوروبية ضمن سعيه لفرض السيطرة الأمريكية على جرينلاند، بعد أن توصل إلى اتفاق مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته على "إطار لاتفاق مستقبلي" بشأن الأمن في القطب الشمالي.

وجاء إعلان ترامب، اليوم الأربعاء، على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد وقت قصير من تصريحه في خطاب ألقاه خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إنه يتراجع عن تهديده باستخدام القوة العسكرية للاستيلاء على الجزيرة التابعة للدنمارك والتي يقول إنها بالغة الأهمية للأمن القومي الأمريكي