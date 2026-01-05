ضبط عصابة دجل وشعوذة تستولى على أموال المواطنين بالقاهرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على خمسة أشخاص لاتهامهم بالاستيلاء على أموال المواطنين من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام مجموعة من الأشخاص بالنصب والاحتيال على المواطنين وآخرين يحملون جنسيات بعض الدول والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرتهم على العلاج الروحاني وممارستهم أعمال الدجل والشعوذة مع الترويج لنشاطهم الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وعددهم خمسة أشخاص لأحدهم معلومات جنائية وبحوزتهم خمسة هواتف محمولة وعملات أجنبية مقلدة وست قطع بلاستيكية ذهبية اللون تشبه السبائك الذهبية.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه وأضافوا بتحصلهم على العملات المقلدة من عميل سيئ النية، وهو شخص محبوس على ذمة قضية تزوير عملة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.