 بابا الفاتيكان يدعو المسيحيين المسئولين عن الحروب إلى مراجعة ضمائرهم
السبت 14 مارس 2026 5:53 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

بابا الفاتيكان يدعو المسيحيين المسئولين عن الحروب إلى مراجعة ضمائرهم

الفاتيكان - الأناضول
نشر في: السبت 14 مارس 2026 - 4:14 م | آخر تحديث: السبت 14 مارس 2026 - 4:15 م

دعا بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر المسيحيين الذين يتحملون مسؤولية جسيمة في الحروب إلى مراجعة جدية لضمائرهم، وأن يتحلوا بالشجاعة للاعتراف بخطاياهم.

جاء ذلك في خطاب ألقاه خلال حفل استقبال للمتدربين في مؤسسة الاعتراف والتوبة التابعة للكنيسة الكاثوليكية، الجمعة، وفقا لموقع "أخبار الفاتيكان".

وتساءل البابا: "هل سيراجع المسيحيون الذين يتحملون مسؤولية جسيمة في النزاعات المسلحة ضمائرهم مراجعة جدية؟ هل لديهم التواضع والشجاعة للاعتراف بخطاياهم؟".

وأوضح أن "الاتحاد" شرط أساسي للسلام بين الشعوب والأمم.

وشدد البابا على أن الإنسان المسالم قادر على العيش بطريقة تعزز نزع السلاح في العالم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

شارك بتعليقك