بابا الفاتيكان يدعو المسيحيين المسئولين عن الحروب إلى مراجعة ضمائرهم

• البابا ليو الرابع عشر تساءل إن كان المسيحيون المسؤولون عن النزاعات المسلحة "لديهم التواضع والشجاعة للاعتراف بخطاياهم"..

دعا بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر المسيحيين الذين يتحملون مسؤولية جسيمة في الحروب إلى مراجعة جدية لضمائرهم، وأن يتحلوا بالشجاعة للاعتراف بخطاياهم.

جاء ذلك في خطاب ألقاه خلال حفل استقبال للمتدربين في مؤسسة الاعتراف والتوبة التابعة للكنيسة الكاثوليكية، الجمعة، وفقا لموقع "أخبار الفاتيكان".

وتساءل البابا: "هل سيراجع المسيحيون الذين يتحملون مسؤولية جسيمة في النزاعات المسلحة ضمائرهم مراجعة جدية؟ هل لديهم التواضع والشجاعة للاعتراف بخطاياهم؟".

وأوضح أن "الاتحاد" شرط أساسي للسلام بين الشعوب والأمم.

وشدد البابا على أن الإنسان المسالم قادر على العيش بطريقة تعزز نزع السلاح في العالم.