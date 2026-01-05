يوفنتوس يتحرك لضم فرانك كيسي من الأهلي السعودي

بدأ نادي يوفنتوس تحركاته من أجل التعاقد مع لاعب وسط الأهلي السعودي، فرانك كيسي، في ظل رغبة اللاعب في العودة إلى الملاعب الأوروبية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب ما أوردته صحيفة لا ستامبا الإيطالية، فإن يوفنتوس يسعى لإعادة الدولي الكاميروني إلى الدوري الإيطالي، وفتح بالفعل قنوات اتصال مع الأهلي لمناقشة إمكانية إتمام الصفقة.

وأكد التقرير أن إدارة يوفنتوس تُجري حاليًا حساباتها المالية لمعرفة مدى قدرتها على تلبية المطالب المادية اللازمة لإتمام الصفقة، في وقت تُجرى فيه مناقشات نشطة داخل النادي حول ضم اللاعب.

ويتبقى في عقد كيسي مع الأهلي السعودي حتى شهر يونيو المقبل، وهو ما يدفع يوفنتوس للضغط على النادي السعودي من أجل السماح للاعب بالرحيل مبكرًا خلال شهر يناير الجاري، بدلًا من الانتظار حتى نهاية الموسم.

ويُعد كيسي، لاعب ميلان وبرشلونة السابق، هدفًا مهمًا ليوفنتوس لتعزيز خط الوسط، مستفيدًا من خبرته الكبيرة في الدوري الإيطالي ومعرفته الجيدة بأجوائه، في حال نجح النادي في تجاوز العقبات المالية والتوصل إلى اتفاق نهائي مع الأهلي.