شريف فتحي: نتوقع زيادة السياحة الثقافية ثلاثة أضعاف بعد افتتاح المتحف المصري الكبير

قال شريف فتحي وزير السياحة والآثار، إن مصر فازت بجائزة أفضل مقصد سياحي ثقافي، خلال منتدى السياحة العالمي، منذ قرابة الأسبوع، كما حظى الرئيس عبد الفتاح السيسي بأعلى أنواع التقدير على جهوده في الحفاظ على الآثار والاهتمام بالسياحة الثقافية.

وتوقع خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج «مساء DMC» المذاع عبر فضائية «DMC» أن تشهد السياحة الثقافية زيادة ثلاثة أضعاف، موضحا أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيؤدي إلى «مضاعفة عدد زواره ثلاثة أضعاف».

وذكر أن من المبكر تحديد ما إذا كانت هذه الزيادة ستأتي من سائحين جدد أم من سائحين حاليين سيغيرون مسارهم لزيارة المتحف كزيارة إضافية.

أوضح أن «الزائر الغاوي والذي يريد الدخول في التفاصيل، لن يكفيه يوم واحد» داخل المتحف، أما بالنسبة للزائر العادي الذي يرغب في الحصول على فكرة عامة والتركيز على قاعة توت عنخ آمون، فيمكنه إنجاز الزيارة في «نصف يوم».

وأشار إلى أن بعض البرامج السياحية ستدمج زيارة المتحف مع الأهرامات في يوم واحد كامل.