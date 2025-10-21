محمد الدماطي ينتقد كثرة ظهور رجال الأعمال بالإعلام ومواقع التواصل ويوضح السبب

رفض رجل الأعمال محمد الدماطي عضو مجلس إدارة الأهلي والمرشح للعضوية في الانتخابات المقبلة، فكرة تكرار ظهور رجال وسائل الإعلام وتحديدًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الكورة مع فايق» الذي يُقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، عبر شاشة «mbc مصر 2»، أنه أصبحت موضة في الوقت الحالي أن يكون رجل الأعمال دائم التحرك بكاميرا تصاحبه ويكون كثير الظهور على مواقع التواصل.

وأوضح أن هذا الأمر ليس دور رجل الأعمال باعتبار أنه مختلف عن الممثل الذي يعتبر رأس ماله الظهور في البرامج وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر أن رجل الأعمال قد يظهر في مقابلة يروي نجاحه في أمر ما، لكن لا يكون الأمر متكررًا.

وتابع: «أحيانًا بلاقي رجل أعمال طالع في فعالية في إحدى الجامعات وبعدها في فعالية في مكان آخر.. رغم إنه أكيد قال اللي عنده فما الجديد لديه».

واستكمل: «الشباب مش عاوزة تسمع الكلام ده.. مش عاوزة تسمع رجل أعمال يقول أنا بقيت في اللي أنا فيه عشان بشتغل 16 ساعة في اليوم.. ما اللي بيسمعك ده بيشتغل 20 ساعة ومش عارف يفتح بيته أصلًا».