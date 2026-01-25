سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي، في إطار مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها على استاد الجيش ببرج العرب.

ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

خط الوسط : محمد إسماعيل – محمد شحاتة – آدم كايد.

خط الهجوم : شيكو بانزا – سيف الجزيري – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان والسيد أسامة وأحمد مجدي وأحمد خضري ومحمد السيد وأحمد حمدي وأحمد شريف وعدي الدباغ وناصر منسي.

بينما جاء تشكيل المصري على النحو التالي:

محمود حمدي في حراسة المرمى.

في الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، خالد صبحي، مصطفى العش.

في الوسط: بونور موجيشا، عميد صوافطة، عبد الرحيم دغموم، حسن علي، أسامة الزمراوي.

في الهجوم: صلاح محسن .

وعلى مقاعد البدلاء يتواجد كلا من: "عصام ثروت، أحمد أيمن منصور، عمرو سعداوي، محمود حمادة، كريم بامبو، محمد الشامي، أحمد القرموطي، عمر الساعي، منذر طمين".

وتستعرض الشروق أحداث المباراة لحظة بلحظة: