الكويت: ضبط جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله تستهدف زعزعة الأمن في البلاد

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية ناصر بوصليب، إن «الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة ومكثفة من كشف وضبط جماعة إرهابية تنتمي لحزب الله».

وأضاف في بيان، أن هذه الجماعة تستهدف زعزعة الأمن في البلاد وتجنيد أشخاص للانضمام إلى التنظيم، مشيرًا إلى أن «التحريات والتحقيقات الأمنية كشفت عن مخطط تخريبي منظم يقف وراءه عناصر هذه الجماعة الإرهابية»، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

ولفت إلى أن الجماعة تضم 14 مواطنًا واثنين من الجنسية اللبنانية يستهدف المساس بسيادة البلاد وزعزعة استقرارها والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام.

وأشار إلى العثور على عدد من المضبوطات بحوزة التنظيم بعد أخذ الإذن القانوني اللازم من النيابة العامة، تمثلت في «عدد من الأسلحة النارية والذخائر وسلاح يستخدم للاغتيالات وأجهزة اتصالات مشفرة (مورس) وطائرات درون وأعلام وصور خاصة بمنظمات إرهابية وخرائط ومواد مخدرة ومبالغ مالية وأسلحة خاصة للتدريب».

وأوضح أنه «جار استكمال التحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الخلية الإرهابية وإحالتها إلى النيابة العامة فيما تواصل الجهات الأمنية جهودها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه بمثل تلك الجماعات الإرهابية».

وتابع: «أمن دولة الكويت وسيادتها خط أحمر لا يمكن المساس به وأن أي محاولة للتعاون مع جهات خارجية إرهابية وتأييدها والتعاطف معها ودعمها ماليا على حساب أمن الوطن ستواجه بإجراءات صارمة وحاسمة».

وشدد على عدم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال التي تمس أمن البلاد واستقرارها.