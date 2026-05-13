أطباء السودان: مقتل 6 مدنيين بقصف الدعم السريع مدينة الدلنج

أعلنت شبكة أطباء السودان، الأربعاء، مقتل 6 مدنيين وإصابة 15 جراء قصف مدفعي شنته الحليفتان قوات الدعم السريع والحركة الشعبية ـ شمال على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان جنوبي البلاد.

وأفادت الشبكة الطبية (غير حكومية)، في بيان، بأن 6 مدنيين قتلوا وأصيب 15، بينهم 6 نساء، إثر قصف مدفعي استهدف محيط السوق الكبير ومحطة وسائل النقل العامة في الدلنج الثلاثاء.

وأضافت أن من بين الضحايا ناشطين في العمل الطوعي والإنساني.

وتابعت أن "القصف نُفذ بصورة متعمدة على مناطق مكتظة بالمدنيين، في استمرار للهجمات التي تتعرض لها المدينة من قبل الدعم السريع والحركة الشعبية شمال".

الشبكة أردفت أن استمرار "القصف المتعمد" على الأحياء السكنية والأسواق والمرافق المدنية فاقم الكارثة الإنسانية والصحية، إذ تعاني المدينة انهيارا واسعا في الخدمات الطبية ونقصا حادا في الأدوية والمستلزمات الطبية.

وحتى الساعة 13:00 تغ لم تعقب قوات الدعم السريع على ما تضمنه بيان شبكة أطباء السودان.

ومنذ 25 أكتوبر الماضي، تشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وجنوب وغرب) اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما تسبب في نزوح عشرات الآلاف.

وتحارب "الدعم السريع" الجيش منذ أبريل 2023 بسبب خلاف بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، ما تسبب في مجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، ومقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح نحو 13 مليونا.