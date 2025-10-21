رأى الإعلامي تامر أمين، أن نادي بيراميدز، نجح في محو الصورة النمطية التي لازمته طويلا، والمتمثلة في افتقاده لـ«شخصية البطل»، والسقوط في المراحل الحاسمة من المنافسات، فضلا عن غياب السند الجماهيري.

وأشار خلال برنامج «آخر النهار» إلى تتويج الفريق خلال الآونة الأخيرة، بكأس مصر ثم دوري أبطال إفريقيا، والسوبر الإفريقي، وكأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي، معلقا: «يبدو أن بيراميدز مش ناوي يجيبها لبر، وداخل يناطح وبقوة».

وأوضح أن البداية بالفوز بكأس مصر والمنافسة على الدوري، لم تكن مجرد «حلاوة روح»، مضيفا أن الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا، كانت اللحظة التي أثبت فيها الفريق أنه «ليس قادما للهزار».

واعتبر أن «بيراميدز تربع على عرش إفريقيا، وأصبح سيد أسياد إفريقيا لهذا الموسم»، بعد حسم لقب السوبر الإفريقي بالفوز على نهضة بركان المغربي.

وشدد أن النادي الأهلي سيظل «سيد أسياد إفريقيا على الإطلاق» بسبب تاريخه الحافل ورصيده الهائل من البطولات الذي يفوق أقرب منافسيه بفارق كبير.

وأضاف أن اكتساب الفريق «نغمة البطولات وحسم المباريات الكبرى»، بالإضافة إلى العوائد مالية ضخمة تقدر بحوالي 6.5 مليون دولار، ستجعل الفريق «منافسا قويا جدًا للأهلي على عرش إفريقيا وليس الدوري فقط».