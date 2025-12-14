طالب ياسر قنطوش، المحامي بالنقض ومحامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، وسائل الإعلام ومواقع الأخبار بتحري الدقة عند نشر الأخبار المتعلقة بالفنانة، مؤكدًا أن معظم ما يُنشر عنها شائعات لا أساس لها من الصحة.

وقال قنطوش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: "بطلب منهم بس تحري الدقة، الست كل يوم تلاقي حاجة مكتوبة عنها ومحصلتش. أنا شخصيًا محامي ومستشار وبتفاجئ".

وأضاف: "من المفارقات اللي أستغرب لها شخصيًا أنني محامي، وتفاجأت إن مستشار ومحامي الموسيقار والموزع محمد مصطفى تفاجأ بخبر منعها من رؤية بنتيها، ومازحته قلت له: عندك محامي غيري؟ قال لي: معرفش".

وتطرق قنطوش إلى حالة شيرين الصحية والفنية، قائلًا: "شيرين كويسة طول الوقت، عندها شغل بتشتغل عليه حاليًا، وبتحضّر لأغاني ومفاجآت، وربنا يقويها وتبقى أحسن وأحسن، وهو صوت لا يختلف عليه أحد".

وأوضح أنها موجودة في مصر وتعيش حياتها بشكل طبيعي، والبنات معها، وهناك زيارات متبادلة بين الأب والأم، مؤكدًا عدم صحة شائعة منع الأب الزيارات، وأنه شخصيًا مستغرب من هذا الخبر.

وبخصوص الأوضاع المالية، قال قنطوش: "أمورها المادية ممتازة جدًا، ولديها ثروة عقارية ضخمة، وحساباتها المصرفية منتظمة".

وأضاف: "أي شخص يمر بأزمة يحتاج وقتًا للتعافي، بصرف النظر عن مشاكل شيرين السابقة، والتي شملت أزمات مع شقيقها وطليقها حسام حبيب. ونحن على تواصل دائم، وآخر لقاء كان منذ شهر".

ونفى محامي شيرين شائعات الاعتزال، مؤكدًا: "مافيش الكلام ده، هي مستمرة، ولديها أغاني ستنزل قريبًا، وهناك موزعون وملحنون يتابعون أعمالها ويعملون معها حاليًا".