استطلاع: 47% من الألمان يريدون استخدام الأصول الروسية لصالح أوكرانيا

أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "إنسا" لصالح طبعة يوم الأحد من صحيفة بيلد واسعة الانتشار، أن حوالي شخص واحد من كل اثنين في ألمانيا يؤيد استخدام الأموال الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا.

وأجاب ما مجموعه 47% بـ "نعم" على سؤال ذي صلة، بينما أجاب 34% بـ "لا"، ولم يقدم 12% أي معلومات، وذكر 7% أنهم لا يهتمون بالمسألة.

وجاء هذا نتيجة لاستطلاع رأي لعينة من 1003 أشخاص جرى يومي 11 و 12 ديسمبر.

ويتعلق الاستطلاع بأصول البنك المركزي الروسي المجمدة في الاتحاد الأوروبي، والتي تصل قيمتها إلى حوالي 210 مليارات يورو (6ر246 مليار دولار). وقد أرسى الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة أساسا لاستخدام هذه الأموال لصالح أوكرانيا. وصوتت 25 من الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي على منع إعادة تحويلها إلى روسيا إلى أجل غير مسمى.

ويقصد بهذه الأموال أن تستخدم كقروض طويلة الأجل لأوكرانيا. ولن تستعيدها روسيا إلا إذا دفعت تعويضات وقدمت تعويضات كاملة بعد انتهاء الحرب. وتعارض القيادة في موسكو بشدة هذه الخطط.

وفيما يتعلق بموضوع المساعدات الألمانية المباشرة لكييف، فإن المستجيبين منقسمون: 44% يريدون أن تدعم ألمانيا أوكرانيا العام المقبل بقدر ما تدعمها حاليا أو أكثر؛ 42% يريدون أن تكون المساعدات أقل؛ 9% لم يقدموا أي معلومات؛ و 5% لا يهتمون بالمسألة.

ووفقا لمعهد "إنسا"، فإن أغلبية تبلغ 53% لا تتوقع انتهاء حرب روسيا ضد أوكرانيا العام المقبل، بينما 31% أكثر تفاؤلاً و 16% لم يقدموا أي معلومات.

وتدافع أوكرانيا عن نفسها ضد غزو روسي واسع النطاق منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف بمساعدة غربية.