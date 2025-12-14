مسؤول أمريكي: مقتل2 وإصابة 8 آخرين جراء إطلاق نار بجامعة براون

قتل شخصان على الأقل وأصيب آخرون في إطلاق نار بجامعة براون بولاية رود أيلاند الأمريكية يوم السبت، حسبما قال مسؤولون في إنفاذ القانون، بينما أصدرت الجامعة المنتمية لرابطة آيفي ليج تنبيها بوجود مطلق نار نشط وحثت الطلاب والموظفين على الاحتماء خلال اليوم الثاني للامتحانات النهائية.

ولم تصدر الشرطة حتى الآن تفاصيل حول عدد الضحايا أو حالاتهم أو ملابسات إطلاق النار. ولم يتمكن المسؤول، الذي أشار إلى مقتل شخصين على الأقل، من مناقشة تفاصيل التحقيق الجاري علنا، وتحدث إلى وكالة أسوشيتد برس شريطة عدم الكشف عن هويته.

وفي البداية، أبلغ مسؤولو الجامعة الطلاب والموظفين بأنه تم احتجاز مشتبه به، قبل أن يعودوا ويقولوا لاحقا إن هذا ليس صحيحا وأن الشرطة ما زالت تبحث عن مشتبه به أو مشتبه بهم، وفقا للتنبيهات الصادرة عبر نظام الإخطار بالطوارئ الخاص بجامعة براون.