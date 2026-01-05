أعلن وزير الحرب الأمريكي، بيت هيجسيث، اليوم الاثنين، اتخاذ إجراءات إدارية بحق السيناتور الديمقراطي مارك كيلي، ضابط متقاعد بالبحرية الأمريكية، شملت خفض مستحقاته التقاعدية، مع توجيه خطاب توبيخ رسمي له، على خلفية تحقيق أجراه «البنتاجون» بشأن تصريحات وُصفت بأنها «تحريضية».

ووفقًا لما أوردته مجلة «نيوزويك» الأمريكية، كان كيلي واحدًا من عدد من المشرعين الديمقراطيين الذين خدموا سابقًا في الجيش الأمريكي أو أجهزة الاستخبارات، وشاركوا في مقطع فيديو وجّه رسالة إلى أفراد الخدمة العسكرية في الولايات المتحدة، مفادها أنهم غير ملزمين بتنفيذ أوامر غير قانونية.

وجاء نشر الفيديو في وقت أُثيرت فيه تساؤلات حول قانونية الضربات القاتلة التي نفذها الجيش الأمريكي ضد قوارب يُشتبه في تورطها بتهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.

وقال هيجسيث، في بيان نشره عبر منصة «إكس»، إن «الوزارة باشرت إجراءات تحديد الرتبة التقاعدية، بما سيؤدي إلى خفض مدفوعات المعاش العسكري للسيناتور مارك كيلي»، مشيرًا إلى إصدار خطاب توبيخ رسمي بحقه بسبب ما وصفه بـ«سلوكه المتهور».

وأضاف وزير الحرب الأمريكي أن «كون الكابتن كيلي عضوًا حاليًا في مجلس الشيوخ الأمريكي لا يعفيه من المساءلة»، محذرًا من أن أي مخالفات إضافية قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات أخرى.

وبحسب «نيوزويك»، تأتي خطوة هيجسيث في إطار نمط من الإجراءات الانتقامية التي يتخذها مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد خصومهم السياسيين، وهو السلوك ذاته الذي كان هؤلاء المسؤولون يتهمون الحزب الديمقراطي بممارسته ضدهم في السابق.