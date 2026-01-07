رئيس كوريا الجنوبية: طلبت من بكين التوسط لعقد حوار مع كوريا الشمالية

قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج ،اليوم الأربعاء، إنه تم إحراز الكثير من التقدم في استعادة الثقة مع بكين، وإنه طلب من نظيره الصيني شي جين بينج الاضطلاع بدور للتوسط في جهود سول لعقد حوار مع كوريا الشمالية.

وقال لي، الذي أجرى محادثات مع شي هذا الأسبوع، إن الزعيم الصيني أشار إلى ضرورة التحلي بالصبر عندما ناقشا ملف كوريا الشمالية المسلحة نوويا. وكان لي يتحدث إلى وسائل الإعلام الكورية الجنوبية في شنجهاي، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي إنه استعرض الجهود التي تبذلها سول لإشراك كوريا الشمالية في الحوار وتحسين العلاقات، وهي جهود لم تكلل بالنجاح حتى الآن.

وأضاف أنه طلب من شي أن يلعب دورا للتوسط من أجل السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وقال لي: "أقر الرئيس شي بالجهود التي بذلناها حتى الآن وقال إنه من الضروري التحلي بالصبر".

وقام لي بزيارة رسمية إلى الصين واجتماعه مع شي هو الثاني لهما في أقل من ثلاثة أشهر.

ويسعى لي إلى بدء "مرحلة جديدة" في العلاقات مع الصين بعد فتور دام سنوات بسبب الخلاف حول نشر نظام دفاع صاروخي أمريكي في كوريا الجنوبية في عام 2017.