بنك نكست يتعاون مع IBM وشركة الإلهام للحلول البرمجية لتمكين الجيل الجديد من الخدمات المصرفية الرقمية

أعلن بنك نكست، أحد البنوك الرائدة في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للشركات والأفراد، عن اعتماده حلول IBM Instana®، وIBM Turbonomic®، وIBM Cloud Pak®، بالشراكة مع شركة الإلهام للحلول البرمجية، وذلك لتسريع عملية التحول الرقمي للخدمات المصرفية.

يهدف تطبيق هذه التقنيات إلى بناء نظام مراقبة فورية وأتمتة استخدام الموارد مع تحقيق التكامل المتقدم بين الأنظمة. ويهدف هذا النهج المتكامل إلى تعزيز المرونة، وتقليل فترات التوقف، وتحسين استخدام موارد تكنولوجيا المعلومات، وتقديم تجارب مصرفية رقمية أسرع وأكثر موثوقية لعملاء البنك.

وسط التحول السريع الذي يشهده القطاع المالي المصري نحو نماذج مصرفية رقمية أكثر ذكاءً ومرونة، يعمل بنك نكست على تطوير بيئته التكنولوجية الأساسية للتغلب على قيود الأنظمة القديمة وبناء بنية رقمية حديثة قابلة للتطويروقادرة على التكيف مع المتغيرات المستقبلية. يهدف هذا التحول إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتسريع تقديم الخدمات، وزيادة قدرة البنك على التعاون السلس مع شركاء التكنولوجيا المالية، مما يتيح تقديم تجارب آمنة ومبتكرةللعملاء.

لتحسين أداء التطبيقات وكفاءة الموارد، اعتمد بنك نكست حلول IBM Instana®‎ للمراقبة الفورية عبر تطبيقاته المصرفية الرقمية، مما يتيح كشفًااستباقيا وحلاً أسرع للمشكلات لتعزيز تجارب العملاء. وبالتوازي، تقدّم حلولIBM Turbonomic®‎ تحسينًا آليًا ذكيًا للموارد في بيئات السحابة الهجينةالداخلية، يُساعد البنك على تعظيم استفادته من تكنولوجيا المعلومات، وخفض التكاليف التشغيلية، والحفاظ على أداء مستقرّ على نطاق واسع.

وفي إطار تعزيز السعة التشغيلية، اعتمد بنك نكست تقنيات IBM Cloud Pak® for Integration وIBM Cloud Pak® for Business Automation، اللذين يعملان على نظم Red Hat® OpenShift®، لإنشاء منصة رقمية موحدة تبسّط العمليات، وتقلل تعقيد النظام، مع دعم تطوير الخدمات الجديدة ونشرها بسرعة أكبر. مكّن هذا التحول البنك من تقديم خدمات أكثر كفاءة عبر نموذج تطوير مستمر، مع تحسين التكاليف وزيادة موثوقية المنصة.

في هذا الإطار، أوضح تامر سيف، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدبلبنك نكست، أن التعاون مع شركتي IBM والإلهام للحلول البرمجية يعد جزءًاأساسيًا من استراتيجية التحول التي يتبناها البنك. حيث ساهم اعتماد نموذجDevOps في تعزيز قدرات البنك على أتمتة العمليات، مما زاد من مرونة البنيةالتقنية وجعل البنك أكثر جاهزية للتكامل مع شركات التكنولوجيا المالية منخلال نظام يعتمد على واجهات برمجة التطبيقات (API-driven)، مما يمهدلبيئة أكثر ابتكارًا وانفتاحًا.

وأضاف أن هذا التقدم يعزز من موثوقية المنصةالرقمية للبنك، ويرفع كفاءة العمليات، ويساهم في تسريع تقديم الخدماتوتوسيع نطاق الحلول الرقمية، مما ينعكس إيجابًا على تجربة العملاء ويتيحتلبية احتياجاتهم بشكل أسرع وأفضل.

وعلقت مروة عباس، المدير العام لشركة IBM شمال شرق أفريقيا:"نفخر في IBM بدعم بنك نكست في بناء بيئة مصرفية رقمية سحابية عالية الأداء، مدعومة بمراقبة فورية، وتحسين ذكي للموارد، وتكاملها، وأتمتتها"،وأضافت: "وباعتماد IBM Instana وIBM Turbonomic في قلب هذا التحول، يكتسب البنك الرؤية والتحكم اللازمين لتعزيز المرونة، وتحسين الأداء على نطاق واسع، ودفع الابتكار. يعكس هذا التعاون قوة منظومة شركائنا الاستراتيجيين، حيث تلعب شركة الإلهام دورًا محوريًا في نجاح التنفيذ".

قال كمال حداد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الإلهام للحلولالبرمجية: "بصفتنا شريكًا بلاتينيًا معتمدًا لشركة IBM، فإن تعاوننا مع بنكنكست يتجاوز حدود التنفيذ التقني ليشكل رحلة مشتركة نحو تحول رقميمتكامل. وخلال الأشهر الستة الماضية، طوّرت فرق بنك نكست قدرات تقنيةوتشغيلية متقدمة من خلال هذا التعاون الوثيق، وقد جاءت النتائج ملحوظةومؤثرة. ويعكس هذا التقدم ما يمكن تحقيقه من إنجازات أكبر في المرحلةالمقبلة."

تشمل مبادرة تحديث بنك نكست مكونًا أساسيًا يركّز على بناء القدرات لضمان الاستدامة طويلة الأجل. يتم تعزيز مهارات فرق البنك من خلال عقد ورش عمل منظّمة وبرامج تدريبية عبر الإنترنت تتناول ممارسات المراقبة والتحليل والتكامل والأتمتة، إلى جانب عمليات التطوير والبنية التحتية (DevOps). يعزز هذا النهج الخبرة الداخلية، ويدعم خارطة طريق البنك لتوسيع الخدمات الرقمية باستمرار عبر خطوط أعماله.

من خلال هذا التعاون، لعبت شركة الإلهام للحلول البرمجية دورًا مهما في وضعالأساس الرقمي الذي مكّن بنك نكست من تحقيق تحوّله. شمل ذلك مجالات المراقبة والتحليل، وتحسين الموارد، وصولاً إلى التكامل وتنفيذ الأتمتة وأطُر التسليم. كما ساهم التعاون في نقل المعرفة الشاملة، مما أتاح لفرق بنك نكست العمل بشكل مستقل وتطوير نظامها الرقمي بنجاح.