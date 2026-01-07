سي إن إن: مادورو وزوجته أصيبا أثناء محاولة الفرار خلال عملية الاعتقال

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس أصيبا أثناء محاولتهما الفرار من القوات الأمريكية خلال عملية اعتقالهما في كراكاس.

وأضافت "سي إن إن" أن مسئولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغوا المشرعين أن مادورو وزوجته أصيبا في رأسيهما أثناء محاولتهما الفرار من القوات الأميركية.

وأوضحت مصادر للشبكة الأمريكية أن مادورو وسيليا فلوريس أصيبا بجروح بعد ارتطام رأسيهما أثناء فرارهما من القوات الأمريكية التي كانت تحاول اعتقالهما.

ووصف مسئولون في الإدارة، قدموا إحاطة للمشرعين، يوم الاثنين، إصابة فلوريس في رأسها بأنها طفيفة.

وأفاد المسئولون، بحسب المصادر، أن الرئيس الفنزويلي وزوجته ركضا وحاولا الاختباء خلف باب فولاذي ثقيل داخل مجمعهما السكني، إلا أن إطار الباب كان منخفضًا، ما أدى إلى ارتطام رأسيهما أثناء محاولتهما الهرب.

وأضافت المصادر أن عناصر من قوات دلتا فورس ألقوا القبض عليهما وقدموا لهما الإسعافات الأولية بعد إخراجهما من المجمع.

ومثل مادورو وزوجته أمام المحكمة، يوم الاثنين، وهما يعانيان من إصابات ظاهرة، وأبلغ محامي فلوريس القاضي أنها "أصيبت بجروح بالغة" أثناء اختطافها.

بالإضافة إلى ذلك، يُعتقد أن زوجة مادورو قد تكون مصابة بكسر أو كدمة شديدة في أضلاعها. وقد طلب محاميها إجراء أشعة سينية وفحصًا طبيًا شاملًا لضمان سلامتها.



