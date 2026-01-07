محاكمة سياسي من أقصى اليمين في ألمانيا بتهم التحريض على الكراهية

يمثل سياسي مثير للجدل من حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي أمام المحكمة اليوم الأربعاء بتهم تتعلق بالتحريض على الكراهية وغسل الأموال.

وتنطلق محاكمة النائب عن الحزب في البرلمان الإقليمي لولاية بافاريا، دانيل هاليمبا، أمام محكمة مدينة فورتسورج، التي حددت ثمانية أيام للنظر في القضية.

ويستند الادعاء العام في تهمة التحريض على الكراهية إلى تشغيل أغنية لفرقة الروك النازية الجديدة "لاندسر". وبحسب الادعاء، فإن كلمات الأغنية تحرض على الكراهية ضد الأتراك الذين يعيشون في ألمانيا.

وتُصنَف الفرقة على أنها منظمة إجرامية، ويُعتقد أن الأغنية قد جرى تشغيلها خلال حفل عيد ميلاد هاليمبا في يوليو 2022. ويؤكد هاليمبا أنه لم يكن موجودا في الحفل في الوقت المعني.

وتحقق نيابة فورتسبورج مع هاليمبا منذ أكثر من عامين.

وفي سبتمبر 2023، جرى تفتيش منزل أخوية "توتونيا براج تسو فورتسبورج"، التي كان هاليمبا عضوا فيها، على خلفية الاشتباه في استخدام رموز لمنظمات معادية للنظام الدستوري. وفي أكتوبر 2023، جرى توقيف هاليمبا بموجب مذكرة اعتقال، قبل أن يتم تعليقها لاحقا.

كما يشتبه في أن هاليمبا قام بمضايقة محام وإلحاق أضرار بباب مكتبه. وإضافة إلى ذلك، يعتقد أنه قام بترهيب أحد الشهود خلال التحقيقات الأولية، وذلك قبيل جلسة استجوابه أمام نيابة فورتسبورج.

ويشتبه الادعاء العام أيضا في أن هاليمبا قام بتحويل مبلغ في حدود الآلاف من حسابه الخاص إلى حساب في إحدى دول البلطيق.

وبحسب الادعاء العام، فإن الأموال تعود إلى عمليات احتيال ارتكبها طرف ثالث، فيما يعتقد أن هاليمبا حصل على عمولة مقابل تنفيذ عملية التحويل.

وينفي هاليمبا جميع التهم الموجهة إليه، وقال إنه يتوقع صدور حكم ببراءته.