أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن السلطات الفنزويلية المؤقتة، ستسلم بلاده ما بين 30 و50 مليون برميل نفط.

جاء ذلك في تدوينة مساء الثلاثاء، عبر منصة "تروث سوشيال" الأمريكية، قال فيها إن هذا النفط "سيباع بسعر السوق".

وادعى ترامب أنه سيدير بصفته رئيسا للولايات المتحدة عائدات ذلك النفط "لضمان استخدامها لصالح الشعبين الفنزويلي والأميركي"، وفق تعبيره.

والسبت، شن الجيش الأمريكي هجوما على فنزويلا واعتقل رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس واقتادهما إلى الولايات المتحدة، فيما أعلن ترامب أن بلاده "ستدير الأمور في فنزويلا حتى تحقيق انتقال آمن ومناسب ومعقول للسلطة".

والاثنين، تولّت ديلسي رودريغيز، نائبة مادورو، مهام الرئاسة المؤقتة لفنزويلا بعد أدائها اليمين الدستورية في البرلمان.

وفي أولى جلسات محاكمته في نيويورك الاثنين، رفض مادورو التهم الموجهة إليه، وبينها "قيادة حكومة فاسدة" و"التعاون مع تجار مخدرات"، واعتبر نفسه "أسير حرب"، وفق صحيفة "نيويورك تايمز".