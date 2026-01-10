سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اتهمت السلطات السورية، قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، باستهداف مبنى محافظة حلب بطائرة مسيرة، أثناء عقد مؤتمر صحفي لمحافظ حلب عزام الغريب، ووزير الإعلام حمزة المصطفى، ووزيرة الشئون الاجتماعية والعمل هند قبوات.

ونشرت وكالة الأنباء السورية، عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صورًا ترصد الأضرار التي لحقت بمبنى محافظة حلب جراء استهدافه بالطائرة المسيرة، دون وقوع إصابات.

وقالت مديرية الإعلام في حلب، إن «هذا الاعتداء يعبر عن السلوك الإجرامي الذي تنتهجه «قسد» في محاولة لإسكات صوت الإعلام لمنع وصول الحقيقة للرأي العام».

لقطات للأضرار التي لحقت بمبنى محافظة حلب جراء استهدافه بطائرة مسيرة أطلقها تنظيم قسد دون وقوع إصابات.#سوريا #حلب pic.twitter.com/lHYsVhvbwh — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@Sana__gov) January 10, 2026

وأوضحت المديرية أن «ما يقوم به تنظيم قسد من استهداف المؤسسات الحكومية والكوادر الإعلامية والمؤسسات الطبية؛ نتيجة عجزه وخسائره الفادحة وانهيار منظومته الميليشياوية التي ارتكبت جرائم بحق المدنيين في حلب منذ بداية التحرير».

وأدانت استهداف تنظيم قسد للكوادر الإعلامية، والعمل على تضليل الرأي العام، ونشر الشائعات التي تهدد السلم الأهلي للمجتمع السوري.