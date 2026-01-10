نتنياهو يسعى لتقليص مساعدات أمريكا العسكرية خلال العقد المقبل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة نُشرت أمس الجمعة، إنه يأمل في أن «يقلص تدريجيا» اعتماد إسرائيل على المساعدات العسكرية الأمريكية في العقد المقبل.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، أضاف نتنياهو، أنه من الضروري ألا تعتمد إسرائيل على المساعدات العسكرية الأجنبية، لكنه لم يحدد جدولا زمنيا لتحقيق استقلال إسرائيل الكامل عن الولايات المتحدة.

وقال نتنياهو لمجلة «إكونوميست»: «أريد تقليص المساعدات العسكرية تدريجيا في غضون السنوات العشر المقبلة». وردا على سؤال عما إذا كان ذلك يعني تقليصها «إلى الصفر»، أجاب: «نعم».

وذكر أنه أخبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة أن إسرائيل «تقدر بشدة» المساعدات العسكرية التي قدمتها واشنطن على مر السنين، «لكننا أيضا أصبحنا أقوياء وطورنا قدرات مذهلة»، بحسب تعبيره.

وفي ديسمبر، قال نتنياهو إن إسرائيل ستنفق 350 مليار شيكل (110 مليارات دولار) على تطوير صناعة أسلحة مستقلة لتقليل الاعتماد على الدول الأخرى.

وفي عام 2016، وقعت الحكومتان الأمريكية والإسرائيلية مذكرة تفاهم للسنوات العشر حتى سبتمبر 2028 تنص على تقديم مساعدات عسكرية بقيمة 38 مليار دولار، و33 مليار دولار في شكل منح لشراء معدات عسكرية وخمسة مليارات دولار لأنظمة الدفاع الصاروخي.

وارتفعت صادرات الصناعات العسكرية الإسرائيلية 13 بالمئة العام الماضي، مع توقيع عقود كبيرة لشراء تكنولوجيا الدفاع الإسرائيلية بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي المتطورة متعددة المستويات.

وقال السناتور الجمهوري الأمريكي لينزي جراهام، وهو داعم قوي لإسرائيل وحليف مقرب من ترامب، على منصة «إكس»: «لا نحتاج إلى الانتظار 10 سنوات للبدء في تقليص المساعدات العسكرية لإسرائيل».

وأضاف: «المليارات من أموال دافعي الضرائب التي سيتم توفيرها من خلال الإسراع في إنهاء المساعدات العسكرية لإسرائيل سوف، ويجب أن، يُعاد ضخها في الجيش الأمريكي.. سأقدم اقتراحا لإسرائيل وإدارة ترامب لتسريع الجدول الزمني بشكل كبير».