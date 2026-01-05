الاحتلال يفرج عن 10 أسرى من قطاع غزة

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، عن عدد من الأسرى من قطاع غزة ممن تم اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر.

وأفادت وكالة "صفا"، بأن الاحتلال أفرج عن 10 معتقلين من غزة وتم ونقلهم لمستشفى شهداء الأقصى بدير البلح لتلقي العلاج، برفقة طواقم الصليب الأحمر.

واعتقلت قوات الاحتلال مئات الفلسطينيين خلال حرب الإبادة التي شنتها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث شملت الحرب قتلًا وتجويعًا وتدميرًا وتهجيرًا، متجاهلًا النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 242 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.