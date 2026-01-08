اليوم الأخير لتلقي طلبات الترشح على رئاسة حزب الوفد

فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد، اليوم الخميس، أبوابها لليوم السادس والأخير على التوالي لتلقي طلبات الترشح على منصب رئيس الحزب، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، بالمقر الرئيسي للحزب في الدقي، برئاسة النائب المستشار طارق عبدالعزيز، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستعدادات الجارية لإجراء انتخابات رئاسة حزب الوفد، والمقرر عقدها يوم 30 يناير المقبل.

وكانت اللجنة قد أعلنت، حتى أمس الأربعاء، عن تقدم ستة مرشحين بأوراق ترشحهم، وهم: النائب الوفدي الدكتور هاني سري الدين، نائب رئيس حزب الوفد، والنائب الوفدي الأسبق عيد هيكل،

والدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد الأسبق، والدكتور ياسر حسان، أمين صندوق حزب الوفد، والمستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد الأسبق ووكيل مجلس الشيوخ السابق، والمهندس حمدي قوطة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد.

وتستمر اللجنة في استقبال طلبات الراغبين في الترشح اعتبارًا من السبت 3 يناير وحتى الخامسة مساء اليوم الخميس 8 يناير.

يُذكر أن الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، كان قد أصدر قرارًا بتشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات، حمل رقمي 50 و54 لسنة 2025، حيث نص القرار الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2025 على إعادة تشكيل لجنة جديدة تتولى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات المتعلقة بانتخابات رئيس الحزب، والمقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026.

وضم التشكيل الجديد للجنة كلًا من: النائب المستشار طارق عبدالعزيز عضو الهيئة العليا مقررًا،

والنائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس حزب الوفد، والنائبة الدكتورة أمل رمزي عضو الهيئة العليا،

وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذي، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب، والكاتب الصحفي حمادة بكر عضو مجلس إدارة جريدة «الوفد» وعضو الهيئة العليا.

كما شمل التشكيل كلًا من أيمن محمد سيد المدير المالي، وأحمد عزت المدير الإداري، وعلي حسن مدير شؤون العضوية، وأحمد عبدالله نائب مدير شؤون العضوية.