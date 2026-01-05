أعلن الأمن السوري، الاثنين، تفكيك "خلية إجرامية منظمة وخطيرة" في محافظة حلب شمالي البلاد، متخصصة في الخطف والابتزاز وإرهاب المدنيين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر أمني، لم تسمه، قوله إن "قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب فككت خلية إجرامية منظمة وخطيرة، متخصصة في الخطف والابتزاز وإرهاب المدنيين، وكانت تشكل تهديدا مباشرا للأمن العام".

وأضاف المصدر: "أسفرت العملية عن إلقاء القبض على جميع أفراد الخلية (لم يذكر عددهم) وتحرير مختطفين كانا محتجزين لديها، ويجري التحقيق مع المقبوض عليهم"، دون مزيد من التفاصيل.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس الشرع، جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد وبسط كامل سيطرتها، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر 2024 بنظام بشار الأسد الذي استمر 24 سنة في الحكم.