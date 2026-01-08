رئيس مركز تغير المناخ يحذر من شتاء أشد برودة وتقلبات حادة تؤثر على المحاصيل والمواطنين



قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغيّر المناخ بمركز البحوث الزراعية، إن مصر تشهد مؤشرات فعلية على شتاء أكثر برودة من المعدلات الطبيعية، موضحًا أن هذه التقديرات تستند إلى بيانات رقمية دقيقة، من بينها ارتفاع عدد ساعات انخفاض درجات الحرارة إلى أقل من 10 درجات مئوية، بل وأقل من 5 درجات في بعض الليالي.

وأوضح فهيم، خلال مداخلة لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن البلاد شهدت خلال الأيام الماضية ظاهرة «الصقيع» في عدد من المناطق الزراعية، وهي ظاهرة مناخية تنتج عن شدة البرودة، حيث تتكوّن طبقة رقيقة من الثلج على المزروعات، ما قد يؤدي إلى أضرار متفاوتة بحسب حساسية المحاصيل، مشيرا إلى أن محاصيل مثل المانجو، والخضر المكشوفة غير المزروعة داخل الصوب الزراعية، كالبطاطس والطماطم والباذنجان والفلفل، كانت من بين الأكثر تأثرًا خلال الفترة الأخيرة.

وأشار رئيس مركز معلومات تغيّر المناخ، إلى أن التغيرات المناخية باتت تلعب دورًا واضحًا في زيادة حدة التقلبات الجوية، موضحًا أن درجات الحرارة قد تصل نهارًا إلى نحو 30 درجة مئوية في جنوب البلاد، ونحو 26 درجة في القاهرة والدلتا، قبل أن تنخفض فجأة خلال اليوم التالي إلى نحو 16 درجة في القاهرة، وهو ما يُعرف بـ«التذبذبات الحرارية» التي تؤثر سلبًا على صحة المواطنين والمحاصيل الزراعية.

وحول المناطق الأكثر تضررًا من الصقيع، أوضح فهيم، أن الظهير الصحراوي للدلتا، مثل وادي النطرون والنوبارية وأبو غالب، من أكثر المناطق تعرضًا لهذه الظاهرة، إلى جانب بعض مناطق مصر الوسطى الصحراوية، مثل المنيا وبني سويف، فضلًا عن الواحات، ومنها سيوة والواحات البحرية والفرافرة، المعروفة بانخفاض درجات الحرارة فيها بشكل ملحوظ.

وطمأن المزارعين بأن التوقعات تشير إلى عدم حدوث موجات صقيع جديدة خلال الأسبوع المقبل، مع توقع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ليلًا، ما يخفف من حدة البرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، لافتا إلى فرص سقوط أمطار، قد تصل إلى القاهرة وعدد من مناطق الدلتا وسيناء، بدءًا من صباح يوم الجمعة.