إصابة فتى فلسطيني بقنبلة أسقطتها مسيرة إسرائيلية بقطاع غزة

أُصيب فتى فلسطيني، الاثنين، جراء قنبلة أسقطتها طائرة إسرائيلية مسيرة بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، في منطقة انسحب منها الجيش الإسرائيلي بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

يأتي ذلك ضمن خروقات إسرائيل المتواصلة للاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025.

وأفاد مصدر طبي للأناضول، بإصابة الفتى ساهر هاني أبو يوسف (14 عاما) بجروح متوسطة، إثر استهداف من طائرة إسرائيلية مسيرة.

فيما قالت مصادر محلية للأناضول إن مسيرة إسرائيلية أطلقت قنبلة في منطقة تواجد الفتى قرب دوار بني سهيلا شرقي خان يونس، وهي منطقة انسحب منها جيش الاحتلال وفق الاتفاق.

وفي حدث منفصل، قصفت مسيرة إسرائيلية هدفا قرب مدينة أصداء الترفيهية بخان يونس، التي تحولت لمركز لإيواء النازحين، في منطقة انسحب منها جيش الاحتلال.

وشمال القطاع، شنت المقاتلات الإسرائيلية سلسلة غارات على أنحاء متفرقة من المناطق الشرقية لمدينة الشيخ زايد، ضمن مناطق تخضع لسيطرة الجيش.

وشهد قطاع غزة، منذ فجر الاثنين، قصفا جويا ومدفعيا لأنحاء مختلفة ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، فيما أكدت حركة حماس توسع الخروقات الإسرائيلية بتصعيد "قتل المدنيين، وإزاحة الخط الأصفر في خان يونس، ما يعني مزيدا من التهجير".

ويفصل "الخط الأصفر" الذي نص عليه الاتفاق، بين مناطق انتشار الجيش الإسرائيلي، والبالغة أكثر من 50 بالمئة من مساحة قطاع غزة شرقا، والمناطق التي يسمح للفلسطينيين بالتحرك فيها غربا

وقال متحدث حماس حازم قاسم الأحد، إن الجيش صعّد أيضا وبشكل كبير عمليات نسف المنازل في النصف الشرقي من قطاع غزة، في مواصلة لـ"عمليات الإبادة العمرانية وتحقيق تطهير عرقي مكتمل الأركان".

وعلى مدار عامي الإبادة، ألحق الجيش الإسرائيلي دمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، وذلك من خلال عمليات القصف الموسعة والنسف والتفجير والتجريف.

فيما خلفت الإبادة التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، أكثر من 71 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 171 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء.