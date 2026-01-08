رئيسة فنزويلا المؤقتة تقيل المسئول عن وحدة حماية مادورو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أقالت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريجيز، المسؤول عن الوحدة المكلفة بحماية الرئيس نيكولاس مادورو، خافيير ماركانو تاباتا، وعينت مكانه الجنرال غوستافو غونزاليس لوبيز.

ووفق تقارير أوردتها وسائل إعلام محلية، الأربعاء، جاء قرار الإقالة على خلفية اتهام تاباتا بعدم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة خلال الهجوم الأمريكي الذي انتهى باحتجاز مادورو.

وعينت رودريجيز الجنرال لوبيز قائدا لحرس الشرف الرئاسي، ورئيسا للمديرية العامة للاستخبارات العسكرية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، "يعد هذا التغيير ذا أهمية بالغة في سياق موازين القوى داخل فنزويلا".

وعقب احتجاز مادورو من قبل الولايات المتحدة، تجري فنزويلا إعادة هيكلة مجلس الأمن، مع إدخال تغييرات مهمة على مستويات القيادة العليا.

ويرى مراقبون أن الرئيسة المؤقتة رودريجيز تسعى من خلال هذه الخطوات إلى ترسيخ سلطتها وبسط السيطرة على الجهاز الأمني في البلاد.

- الجنرال لوبيز

الجنرال الجديد الذي عيّنته رودريجيز شغل منصب مدير جهاز الاستخبارات الفنزويلي بين عامي 2019 و2024، كما تولى في وقت سابق حقيبة وزارتي الداخلية والعدل.

ويعد لوبيز من أبرز المسؤولين الأمنيين في عهد مادورو، ما يجعل هذه الخطوة محط اهتمام داخلي ودولي.

وكانت منظمات دولية ومنظمات حقوق إنسان قد وجهت انتقادات إلى لوبيز على خلفية ادعاءات بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان خلال فترة رئاسته لجهاز الاستخبارات، ما أدى إلى فرض عقوبات عليه من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وفي انتهاك للقانون الدولي، شنّ الجيش الأمريكي في 3 يناير 2026 هجوما على فنزويلا، أسفر عن قتلى واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته واقتيادهما إلى الولايات المتحدة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستتولى إدارة شؤون فنزويلا خلال فترة انتقالية، وسترسل شركاتها للاستثمار في قطاع النفط، دون تحديد جدول زمني.

وفي نيويورك وبأولى جلسات محاكمته التي قوبلت بتنديد دولي واسع، رفض مادورو التهم الموجهة إليه، وبينها "قيادة حكومة فاسدة" و"التعاون مع تجار مخدرات"، واعتبر نفسه "أسير حرب".

فيما تولّت ديلسي رودريجيز، نائبة مادورو، في 5 يناير، مهام الرئاسة المؤقتة لفنزويلا بعد أدائها اليمين الدستورية في البرلمان.