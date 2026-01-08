رئيس وزراء إسبانيا: مستعدون لإرسال جنود ضمن قوات لحفظ السلام في فلسطين



أعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عن استعداد بلاده لإرسال جنود ضمن قوات لحفظ السلام في فلسطين «عندما تسنح الفرصة لذلك».

وقال في تصريحات أمام تجمع للسفراء الإسبان في مدريد: «سأقترح على البرلمان - عندما تسنح الفرصة - أن نرسل جنودًا ضمن قوات حفظ السلام إلى فلسطين، بمجرد أن نتمكن من معرفة كيفية المضي قدمًا في مهمة التهدئة هذه».

والاثنين الماضي، قال رئيس أذربيجان إلهام علييف، إن بلاده لا تنوي إرسال وحدة من قواتها للمشاركة في عمليات حفظ السلام خارج حدودها، ‌بما في ذلك في ‌غزة.

وأضاف ‌علييف، ⁠في مقابلة ‌مع قنوات التلفزيون الأذربيجاني، أن بلاده كانت على اتصال بالإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، بشأن مجموعة من الأسئلة المتعلقة بقوة ⁠حفظ سلام في غزة.

واستطرد: «أعددنا ‌استبيانا من أكثر ‍من ‍20 سؤالا وقدمناه للجانب الأمريكي. ‍ولا يحتمل أن نشارك في قوات حفظ السلام.. لا أفكر في المشاركة في أعمال قتالية خارج أذربيجان على الإطلاق».

وفي تطور متصل، أفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية بأن ترامب أبلغ نتنياهو بأنه يؤيد انضمام تركيا إلى القوة الدولية المقترحة في غزة، معتبراً أن مشاركة أنقرة ستسهم في تسهيل عملية نزع سلاح حماس.

كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الخميس الماضي، أن واشنطن اقترحت على إسرائيل مشاركة تركية في إدارة القطاع «عن بُعد».

وكانت وكالة «بلومبرج» قد نقلت عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله: «من الصعب أن تحظى أي آلية لا تشمل تركيا بثقة الشعب الفلسطيني. نحن في موقع الدولة المحورية لمثل هذه المهمة، نظراً لروابطنا التاريخية العميقة مع الجانب الفلسطيني، والقنوات الأمنية والدبلوماسية التي أدرناها مع إسرائيل في الماضي، وتأثيرنا الإقليمي كدولة عضو في حلف شمال الأطلسي».

وأضاف أردوغان: «إرادتنا السياسية واضحة. نحن على استعداد لتحمّل أي مسئولية من أجل تحقيق سلام دائم في غزة»، مشيراً إلى أن مساهمة تركيا كانت حاسمة في التوصل إلى اتفاق شرم الشيخ، الذي مكّن من وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.