سفيرة رومانيا لـ الشروق: مشاركتنا في معرض القاهرة للكتاب احتفاء حقيقي بـ120 عاما من العلاقات الثقافية مع مصر



تشارك دولة رومانيا كضيف شرف في الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، من خلال برنامج ثقافي وأدبي وفني متكامل، وجناح كبير صُمم ليكون مساحة مفتوحة للحوار والتفاعل، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز جسور الصداقة والتواصل بين الشعبين المصري والروماني على المستويين المهني والإنساني.

وفي تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أعربت سفيرة رومانيا في القاهرة، أوليفيا توديران، عن سعادتها البالغة بمشاركة بلادها في هذا الحدث الثقافي الدولي، مؤكدة أن اختيار رومانيا ضيف شرف للمعرض يأتي في توقيت بالغ الأهمية، بالتزامن مع الاستعداد للاحتفال بمرور 120 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر ورومانيا.

وقالت السفيرة إن هذه المشاركة لا تقتصر على الوجود الرمزي أو الاحتفالي، بل تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتؤكد الدور المحوري للثقافة في تعزيز التفاهم الإنساني والحوار بين الشعوب، مشيرة إلى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يُعد منصة عالمية مثالية لتجسيد هذا التقارب.

وأضافت توديران أن الجناح الروماني يقدم برنامجًا شاملًا يمتد على مدار 13 يومًا، ويتضمن نحو 30 فعالية متنوعة، يشارك فيها ما يقرب من 60 ضيفًا رومانيًا من كتاب وشعراء ومترجمين وفنانين وأكاديميين وناشرين ومديري مؤسسات ثقافية، ما يعكس تنوع المشهد الثقافي الروماني المعاصر.

وأوضحت أن البرنامج يسلط الضوء على الأدب الروماني الحديث، وحركة الترجمة المتبادلة بين اللغتين العربية والرومانية، إلى جانب موضوعات الدبلوماسية الثقافية والتعاون الأكاديمي وفنون الأداء، بما يعزز الحوار بين المجتمعات المهنية والثقافية في البلدين.

وأكدت السفيرة أن المعرض سيشهد زيارات لعدد كبير من الأدباء والكتاب الرومانيين، إلى جانب طرح إصدارات جديدة مترجمة من الرومانية إلى العربية، وأخرى من العربية إلى الرومانية، في إطار دعم التبادل الثقافي والمعرفي، وفتح آفاق جديدة أمام القارئ العربي للاطلاع على الأدب الروماني.

وأشارت إلى أن مشاركة رومانيا تولي أيضاً اهتمامًا بالأطفال، من خلال تنظيم فعاليات مخصصة للصغار، وعرض مجموعة من كتب الأطفال الرومانية، سواء في لغتها الأصلية أو مترجمة إلى العربية، بهدف تعريف الأجيال الجديدة بثقافة مختلفة بأسلوب مبسط وجذاب.

وقالت توديران إن احتفال رومانيا بمرور 120 عامًا على العلاقات الدبلوماسية مع مصر يأتي هذه المرة عبر "المضمون الثقافي الحقيقي"، وليس من خلال الشكليات الرسمية فقط، موضحة أن البرنامج الثقافي صُمم ليعبر بصدق عن جوهر العلاقة التاريخية بين البلدين.

إلى جانب الكتب والندوات، يضم الجناح الروماني معارض فعاليا توثق ملامح من الحياة والثقافة الرومانية، وعروضًا تخلق لحظات تفاعل حيوية ومباشرة بين الفنانين والجمهور.

كما شددت السفيرة على أن الحوار المهني يمثل ركيزة أساسية في المشاركة الرومانية، من خلال تنظيم لقاءات تجمع ناشرين ومترجمين وأكاديميين وممثلي جامعات من الجانبين، بهدف بناء شراكات مستدامة في مجالات النشر والتعليم والبحث العلمي.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن الجناح الروماني صُمم ليكون فضاءً ثقافيًا مفتوحًا، لا مجرد مكان لعرض الكتب، بل مساحة حية للتلاقي وتبادل الأفكار، بما يعكس إيمان رومانيا بدور الثقافة كجسر دائم للتواصل والتفاهم بين الشعوب.