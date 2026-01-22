مسئول إسرائيلي: معبر رفح لن يفتح إلا بعد استعادة جثمان آخر أسير

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أثارت تصريحات رئيس اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة الدكتور علي شعث، بشأن فتح معبر رفح من الجانبين الأسبوع المقبل، تعجب إسرائيل التي زعمت أنها لم تتلق تعليمات بفتح المعبر.

وقال مصدر أمني إسرائيلي، في تصريحات للقناة «12» العبرية، اليوم الخميس: «لم نتلقَّ بعدُ تعليمات بفتح المعبر».

من جانبه، أوضح مسئول إسرائيلي رفيع المستوى أن معبر رفح لن يُفتح حتى عودة جثمان آخر أسير إسرائيلي للجندي ران غويلي.

وأعلن رئيس لجنة إدارة غزة علي شعث، الخميس، أن معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر سيفتح الأسبوع المقبل.

جاء ذلك خلال كلمة لرئيس اللجنة بعد توقيع ميثاق «مجلس السلام» بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش أعمال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي.

وقال شعث: «يسرني أن أعلن أن معبر رفح من الجانبين سيفتح الأسبوع القادم، المعبر شريان حياة، وفتحه إشارة إلى أن غزة لم تعد مغلقة أمام المستقبل والعالم».

والخميس، توقع السفير الأمريكي لدى تل أبيب مايك هاكابي، أن تعيد إسرائيل «قريبا» فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر.

وقال هاكابي، لهيئة البث العبرية الرسمية: «إسرائيل ستحتاج قريبا إلى فتح معبر رفح.. الأمر سيحدث قريبا».