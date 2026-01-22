4 شهداء في قصف الاحتلال حي الزيتون شرق مدينة غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استشهد 4 مواطنين فلسطينيين، اليوم الخميس، في قصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي على حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وأوضحت مصادر طبية، بأن 4 مواطنين استشهدوا في قصف للاحتلال خارج مناطق انتشاره في حي الزيتون شرق غزة.

وفي وقت سابق، استشهد المواطن فادي وائل النجار، بنيران الاحتلال خارج مناطق انتشاره على دوار بني سهيلا شرق خان يونس.

وكان 11 مواطنا بينهم ثلاثة صحفيين استشهدوا يوم أمس الأربعاء، برصاص وقصف الاحتلال على عدة مناطق في قطاع غزة.

ومنذ وقف إطلاق النار في شهر أكتوبر الماضي، استشهد وأصيب أكثر من 1820 مواطنا، جراء أكثر من 1300 خرق للاتفاق ارتكبها الاحتلال.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة، إلى 71,562 شهيدا، و171,379 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.



