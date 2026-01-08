مزارعون فرنسيون يشقون طريقهم إلى باريس بجرارات للاحتجاج على اتفاق تجارة حرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وزارة الداخلية الفرنسية، إن المزارعين قادوا نحو مئة جرار إلى باريس صباح اليوم الخميس، للاحتجاج على نية الاتحاد الأوروبي للمضي قدما في اتفاق تجارة حرة مع خمس دول من أمريكا الجنوبية.

ويرفض المزارعون الفرنسيون، لسنوات اتفاق التجارة مع دول الميركوسور التي تشمل البرازيل وبوليفيا وباراجواي وأوروجواي، قائلين إن الاتفاق سوف يضر بسبل معيشة المزارعين الفرنسيين.

ونظمت نقابة التنسيق الريفي مظاهرة اليوم الخميس، للضغط أكثر على الحكومة الفرنسية التي عارضت الاتفاق.

وقال خوسيه بيريز، رئيس نقابة التنسيق الريفي في منطة لو ايه جارون في جنوب غرب فرنسا: "هدف اليوم هو القدوم إلى باريس للإعراب عن مطالبنا بالقرب من لديهم السلطة".

وقال لوكالة أسوشيتد برس، "إنها رمز قوي".

وذكرت وزارة الداخلية، أن نحو 20 جرارا تمركزت في وسط باريس وبعضهم عند نصب قوس النصر وآخرى في ضاحية برج إيفيل، رغم صدور حظر من السلطات.