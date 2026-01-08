جيش الاحتلال يزعم رصد محاولة إطلاق قذيفة صاروخية من غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، رصد عملية إطلاق قذيفة صاروخية من منطقة مدينة غزة باتجاه أراضي إسرائيل.

وادعت المتحدثة باسم جيش الاحتلال إيلا واوية، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، أن «القذيفة سقطت داخل أراضي قطاع غزة، بالقرب من مستشفى».

وأشارت إلى أن الجيش هاجم بشكل دقيق نقطة الإطلاق في غزة، قائلة إنه «ينظر بخطورة بالغة إلى أي محاولة لتنفيذ مخططات إرهابية ضد قوات الجيش وإسرائيل»، وفقًا لتدوينتها.

واستشهدت طفلة فلسطينية، اليوم الخميس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الطفلة همسة نضال حوسو (11 عاماً) برصاص الاحتلال في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا.

كما أصيب طفل بنيران الاحتلال في حي الزيتون بمدينة غزة، في وقت قصفت مدفعية الاحتلال حي التفاح شرق مدينة غزة.

واستشهد مساء أمس، مواطنان وأصيب آخرون، بقصف الاحتلال منزلا بحي التفاح شمال شرق مدينة غزة.