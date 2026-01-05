أردوغان: تركيا تدعم وحدة أراضي اليمن والصومال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية، وأكد دعم أنقرة لوحدة أراضي اليمن والصومال.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، الاثنين، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأكد أردوغان لنظيره الإماراتي دعم تركيا وحدة أراضي اليمن والصومال، واستعداد أنقرة للمساهمة في الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في هاتين الدولتين.

كما قال إن تركيا تعمل على إنهاء المأساة الإنسانية في غزة، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات في أقرب وقت لإعادة إعمار القطاع.