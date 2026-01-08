تراجع معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية بعد تلاشي زخم ارتفاع وول ستريت في بداية العام

تراجعت معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الخميس، مع تلاشي زخم الارتفاع الذي شهدته "وول ستريت" في بداية العام الجديد.

وتراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 1.6% ليصل إلى 51117.26 نقطة، وكانت أسهم شركات التكنولوجيا في مقدمة الخاسرين.

وتراجع مؤشر هانج سينج القياسي في هونج كونج بنسبة 1.2% ليصل إلى 26143.17 نقطة، على الرغم من ارتفاع أسهم شركة "تشيبو" الصينية المنافسة لشركة "أوبن إيه آي"، بنحو 15% فوق سعر طرحها في أول يوم تداول لها.

كما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.1% تقريبا إلى 4082.98 نقطة.

وارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي، الذي سجل مستويات قياسية هذا الأسبوع، بدرجة طفيفة بنسبة تقل عن 0.1% ليصل إلى 4552.37 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز / إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.3% ليصل إلى 8720.80 نقطة، فيما تراجع مؤشر تايكس التايواني بأكثر من 0.2%.

وحققت الأسهم في بورصة "وول ستريت" الأمريكية، أمس الأربعاء، أداء متباينا، حيث تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3% ليصل إلى 6920.93 نقطة، كما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.9% ليصل إلى 48996.08 نقطة، فيما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.2% ليصل إلى 23584.27 نقطة.

وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الخميس، ارتفعت أسعار النفط بعدما احتجزت الولايات المتحدة ناقلتي نفط في إطار سعي إدارة ترامب لفرض سيطرتها على النفط الفنزويلي، حيث ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي بنسبة 0.2% ليصل إلى 56.22 دولارا للبرميل، كما ارتفع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط بنسبة 0.3% ليصل إلى 60.22 دولارا للبرميل.

وفي أسواق السندات، تراجع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.14% من 4.18%، بينما استقر عائد السندات لأجل عامين عند 3.64%.

وفي أسواق العملة، تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 156.53 ين ياباني من 156.77 ين، فيما ارتفع سعر اليورو ليصل إلى 1.1682 دولار من 1.1677 دولار.