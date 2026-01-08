عبد المنعم سعيد: الأحداث في فنزويلا تتطلب الصبر قبل الحكم على السياسات الأمريكية

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، إن هناك مدرسة فكرية تركز على البنية الداخلية الأمريكية والانقسام الداخلي، والمدرسة التي يمثلها داخل هذا الانقسام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف "سعيد" خلال برنامج "المشهد" على قناة ten، أمس الأربعاء، أن هناك إخفاق أمريكي وسباق بين أمريكا وبين الصين واصفًا إياها بأنها الدولة العظمى الصاعدة الثانية، "وترامب" ويريد أن يواجه ذلك.

ولفت إلى أن العامل الجغرافي مهم، مضيفًا أن فهم الجغرافيا الأمريكية على نطاق العالم لا يزال غير معلوم إلى أين تنتهي، خاصة مع توسع النفوذ الأمريكي من حلف الأطلنطي وصولًا إلى جرينلاند ومنطقة الشرق الأوسط، مضيفًا أن الولايات المتحدة لم تخض بعد معركة في آسيا.

وتابع أن "ترامب" نجح مرتين في استعادة قوة نفوذ مركزة داخل الولايات المتحدة، خصوصًا في مناطق الوسط والجنوب، وهو ما يوضح القوة الفيضانية الداخلية الأمريكية وتأثيرها على سياسات البيت الأبيض.

وأكد على أنهم أمام إنسان مع طاقم يتمتع بصفات محددة، يقود من البيت الأبيض ولديه تحت يده عناصر من القوى، مشيرًا إلى أن الأحداث في فنزويلا تتطلب درجة من الصبر والمتابعة ومازال الحكم مبكرًا على السياسات الأمريكية في المنطقة.