نزوح نحو 60 ألف سوري من حلب بسبب اشتباكات الشيخ مقصود والأشرفية

قدّرت مديرية الشون الاجتماعية والعمل في محافظة حلب، أعداد النازحين من جراء التوترات في المدينة بنحو 60 ألف مواطن، مع استمرار تدفق الأسر المغادرة من حيي الأشرفية والشيخ مقصود.

وبحسب آخر تحديث نشرته المديرية اليوم الخميس، فقد وصل عدد العائلات النازحة من الحييّن بسبب الاشتباكات المستمرة منذ يوم الثلاثاء الماضي، إلى 11 ألفاً و806 عائلات، تضم 59 ألفا و30 شخصاً.

وسجّلت مدينة عفرين العدد الأكبر من حالات استقبال النازحين، حيث استقبلت نحو 9700 عائلة، فيما استقبلت أحياء مدينة حلب قرابة 1050 أسرة، وتوزعت بقية العائلات على كل من: اعزاز، والأتارب، والزربة، ودارة عزة، ومركز إيواء حلب.

وفي وقت سابق من الخميس، أفادت محافظة حلب في بيان، بأنها تلقّت مناشدات من العائلات المحاصرة داخل أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، بعد منع «قسد» الكثير من الأهالي من الخروج يوم أمس، ومحاولته استخدامهم كدروع بشرية لاستمرار عملياته ضد الجيش العربي السوري.

وأوضحت أنها عملت على «ترتيب إعادة فتح ممرّين إنسانيين لتأمين خروج المدنيين نحو المناطق الآمنة في مدينة حلب، وذلك بالتنسيق مع الجيش».

من جانبها، وجهت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري تحذيرات لـ«قسد» من استهداف الأهالي الذين يرغبون بالخروج من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد عبر الممرات التي أعلنت عنها المحافظة.

وأوضحت هيئة العمليات في تصريحات لوكالة «سانا» أن الجيش «يعمل على تأمين الأهالي الذين يرغبون بالخروج هرباً من بطش قسد داخل الأحياء المذكورة».

وكشفت أن الجيش سيبدأ «عمليات استهداف مركّزة ضد مواقع قسد في أحياء الأشرفية والشيخ مقصود وبني زيد ابتداء من الساعة 1.30 ظهراً»، معلنة عن "حظر تجوال ابتداء من الساعة 1 ظهراً وحتى إشعارٍ آخر في الأحياء الثلاثة المذكورة.